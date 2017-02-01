Калмык рассказал о «задолженностях» Молдовы перед МВФ

Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, передает NOI.md.
Он отметил, что данный документ был одобрен правительством и представлен для рассмотрения парламенту, однако депутаты возвратили его Кабмину. Министр экономики сказал, что Минэкономики завершило доработку этого законопроекта и передало его правительству для нового утверждения. Ключевым элементом документа является реструктуризация госпредприятий в течение 5 лет.
Ранее сообщалось, что правительство Молдовы обязалось перед МВФ в целях предотвращения материализации некоторых бюджетно-налоговых рисков разработать механизм регулярного мониторинга оценки финансовых показателей госпредприятий. Предусмотрено, что с 2017 г., после утверждения правительством в 2016 г. соответствующего решения, будет создана система предоставления более подробной квартальной отчетности госпредприятиями. С 2015 г. проводятся ежегодные проверки большинства крупных госпредприятий, но с 2017 г. ежегодный аудит будет обязателен для всех госпредприятий, в соответствии с положениями Закона о государственных и муниципальных предприятиях, который должен быть принят парламентом.