Калмык рассказал о «задолженностях» Молдовы перед МВФ

Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, передает NOI.md.

Он отметил, что данный документ был одобрен правительством и представлен для рассмотрения парламенту, однако депутаты возвратили его Кабмину. Министр экономики сказал, что Минэкономики завершило доработку этого законопроекта и передало его правительству для нового утверждения. Ключевым элементом документа является реструктуризация госпредприятий в течение 5 лет.