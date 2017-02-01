Прокуратура выявила незаконные действия властей Балтийска

Так, несмотря на то, что каждый житель имеет право высказать свое мнение относительно вносимых изменений, администрация права жителей при проведении публичных слушаний существенно ограничила.

Согласно представленным копиям регистрационных листов явка на публичные слушания составила — 478 человек, вместе с тем не менее 100 жителей Балтийска не смогли принять участие в голосовании из-за не достаточного количества мест в помещении конференц-зала администрации города, отведенного для голосования.

Кроме того, 24 ноября 2016 года в местной газете «Вестник Балтийска» опубликовано решение о назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в действующие правила землепользования и застройки г. Балтийска в части границ территориальных зон на карте градостроительного зонирования на 13 участках и территориях.

Вместе с тем, в нарушение требований законодательства глава администрации не обеспечил опубликование проекта решения о внесении изменений, не разместил его в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не установил сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, не утвердил состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта.