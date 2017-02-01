Прокуратура выявила незаконные действия властей Балтийска

Так, несмотря на то, что каждый житель имеет право высказать свое мнение относительно вносимых изменений, администрация права жителей при проведении публичных слушаний существенно ограничила.
Согласно представленным копиям регистрационных листов явка на публичные слушания составила — 478 человек, вместе с тем не менее 100 жителей Балтийска не смогли принять участие в голосовании из-за не достаточного количества мест в помещении конференц-зала администрации города, отведенного для голосования.
Кроме того, 24 ноября 2016 года в местной газете «Вестник Балтийска» опубликовано решение о назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в действующие правила землепользования и застройки г. Балтийска в части границ территориальных зон на карте градостроительного зонирования на 13 участках и территориях.
Вместе с тем, в нарушение требований законодательства глава администрации не обеспечил опубликование проекта решения о внесении изменений, не разместил его в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не установил сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, не утвердил состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта.
Также прокуратура установила, что орган местного самоуправления не проверил проект внесения изменений в правила землепользования и застройки на соответствие его требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, а также указанный проект не был направлен главе муниципального образования, прокомментировали собкору сетевой газеты «Янтарный Край — Online Калининград» в прокуратуре Калининградской области.
Кроме того, схемы, которые являются непосредственным приложением к проекту решения о внесении изменений в ПЗЗ г. Балтийска, не были опубликованы ни главой администрации, ни главой муниципального образования в официальном источнике — местной газете «Вестник Балтийска», что повлекло нарушение прав граждан, которые не имели возможности установить точное местоположение части территории кадастрового квартала, территориальная зона которой изменяется.
В связи с этим прокурор города Балтийска 27.01.2017 внес главе администрации города представление с требованиями устранить нарушения закона и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
По результатам рассмотрения представления прокурора городская администрация отказалась инициировать рассмотрение вопроса об изменении Правил землепользования и застройки в соответствии с результатами публичных слушаний от 25 января 2017 года, назначенных и проведенных с нарушением закона.
Кроме того, в результате вмешательства прокуратуры города Балтийска решением совета депутатов муниципального образования городского поселения «Город Балтийск» от 31 января отменены ранее вынесенные решения совета депутатов МО ГП «Город Балтийск» о проведении публичных слушаний по вопросам корректировки генерального плана, назначенных на 27 февраля, и изменений и дополнений в правила землепользования и застройки, назначенных на 6 марта.