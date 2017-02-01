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13:59 (мск), источник: Новый Калининград

Кропоткин объяснил, почему с горсовета сняли вопрос о застройке Нижнего озера

Глава горсовета Андрей Кропоткин объяснил решение снять с повестки вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки касательно территории у Нижнего озера желанием сохранить этот участок от жилой застройки.

Источник: Новый Калининград

«У нас подало документы по зонированию правительство Калининградской области. Изменение правил землепользования и застройки остаётся прерогативой администрации города, но уже под эгидой правительства региона. Там было зонирование в рамках проектов международных конкурсов по “Сердцу города”. Первая зона была на Университетской, там где университет, там зона ОИ-1, мы её посмотрели, чтобы там не могли строить жилье, там может быть сквер и какое-то учреждение. И зона земли, прилегающей к ГТРК, и там, где часы, — по ней было много вопросов. В связи с тем, что много обращений граждан, и в социальных сетях было обсуждение, я принял решение волевое отдать документы на доработку, чтобы там тоже было ОИ-1, чтобы там мог остаться сквер. Мы все любим свой город и хотим, чтобы он становился краше. Поэтому мы вернёмся к этому вопросу 17 февраля на ближайшем заседании горсовета, где утвердим уже измененные параметры», — рассказал Кропоткин.

Напомним, в ПЗЗ планировалось внести изменения, которые позволят, в том числе, строить жильё до 7 этажей в сквере с часами у здания ГТРК. Однако вопрос с повестки заседания горсовета утром в среду было решено снять.

По данным источника «Нового Калининграда.Ru», решение отменить внесение поправок в Правила землепользования и застройки было принято в правительстве Калининградской области. Напомним, именно региональное правительство в прошлом году выступило инициатором внесения этих самых поправок у Нижнего пруда.

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