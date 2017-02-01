Елена Горелова: Власти заранее готовились к «краже века»

Президент выступает за аннулирование этого законопроекта, так как он был принят под личную ответственность правительства и не проходил все необходимые процедуры, которые связаны с транспорентностью и публичными обсуждениями, соответственно, законопроект, также не проходил все необходимые процедуры в парламенте. Также закон содержит секретное постановление правительства, которое также было принято без публичного обсуждения, — подчеркнула Елена Горелова.

Елена Горелова назвала еще 2 причины, по которым принятый ранее законопроект необходимо аннулировать:

1. Дополнительная нагрузка на бюджет, которая будет увеличиваться из года в год (прим. 13 миллиардов + 5% годовых = 20 миллиардов леев, что составляет 84% всего бюджета Молдовы на 2017 год или около 18% от ВВП).

2. Увеличение внутреннего государственно го долга. Благодаря законопроекту правительства госдолг увеличится в 3 раза.

Кроме этого, хочется отметить, что в информативной записке Минфин не указал экономические последствия, которые повлечет за собой принятие этого законопроекта. Ни одного пункта. То есть, даже на уровне правительства не обсуждались экономические, долговые, социальные последствия. Поэтому президент настаивает на аннулировании этой инициативы, — подчеркнула Елена Горелова.