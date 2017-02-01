Елена Горелова: Власти заранее готовились к «краже века»

Президент выступает за аннулирование этого законопроекта, так как он был принят под личную ответственность правительства и не проходил все необходимые процедуры, которые связаны с транспорентностью и публичными обсуждениями, соответственно, законопроект, также не проходил все необходимые процедуры в парламенте. Также закон содержит секретное постановление правительства, которое также было принято без публичного обсуждения, — подчеркнула Елена Горелова.
Елена Горелова назвала еще 2 причины, по которым принятый ранее законопроект необходимо аннулировать:
1. Дополнительная нагрузка на бюджет, которая будет увеличиваться из года в год (прим. 13 миллиардов + 5% годовых = 20 миллиардов леев, что составляет 84% всего бюджета Молдовы на 2017 год или около 18% от ВВП).
2. Увеличение внутреннего государственно го долга. Благодаря законопроекту правительства госдолг увеличится в 3 раза.
Кроме этого, хочется отметить, что в информативной записке Минфин не указал экономические последствия, которые повлечет за собой принятие этого законопроекта. Ни одного пункта. То есть, даже на уровне правительства не обсуждались экономические, долговые, социальные последствия. Поэтому президент настаивает на аннулировании этой инициативы, — подчеркнула Елена Горелова.
Советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова еще раз уточнила и напомнила парламентской комиссии, что до 2014 года у правительства не было возможности брать на себя обязательства по кредитам, это очередное подтверждение того, власти заблаговременно готовились к краже века.
Отметим, что члены комиссии отказались рассматривать законопроект президента по украденному миллиарду, который власти повесили на плечи граждан (6 воздержались, 4 за).
Напомним, что ранее президент Молдовы Игорь Додон выступил с законодательной инициативой об аннулировании законопроекта, принятого Правительством РМ, согласно которому украденный миллиард будут возвращать граждане РМ.
По словам экспертов, законопроект принятый правительством негативно отразится на государственном бюджете Республики Молдова, на состоянии государственных органов РМ и гражданах.
Мы инициировали законопроект, который аннулирует решение правительства — повесить украденный миллиард на плечи граждан. Мы обещали и сделали это. Этот проект был первой законодательной инициативой президента. На данный момент он находится на рассмотрении в Парламенте РМ. Мы запросили детальный анализ всех документов по краже века. Первое заседание Высшего совета безопасности будет посвящено краже миллиарда, — заявил ранее Игорь Додон.