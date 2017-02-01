Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Боевые действия в Авдеевке: что происходит в городе (фото)
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В больнице брошенная пациентка шесть часов валялась на полу
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
«Вошло много танков»: в ДНР рассказали о прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
13:10 (мск), источник: Actualitati.md

Елена Горелова: Власти заранее готовились к «краже века»

В ходе сегодняшнего заседания парламентской комиссии по образованию, науке, культуре, спорту и СМИ, советник в юридической области и в области институциональных отношений, представитель президента Республики Молдова по связям с парламентом и правительством Максим Лебединский и советник в экономической области, а также в области социального развития Елена Горелова представили депутатам законодательную инициативу об аннулировании законопроекта, принятого Правительством РМ, согласно которому украденный миллиард будут возвращать граждане РМ, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Президент выступает за аннулирование этого законопроекта, так как он был принят под личную ответственность правительства и не проходил все необходимые процедуры, которые связаны с транспорентностью и публичными обсуждениями, соответственно, законопроект, также не проходил все необходимые процедуры в парламенте. Также закон содержит секретное постановление правительства, которое также было принято без публичного обсуждения, — подчеркнула Елена Горелова.

Елена Горелова назвала еще 2 причины, по которым принятый ранее законопроект необходимо аннулировать:

1. Дополнительная нагрузка на бюджет, которая будет увеличиваться из года в год (прим. 13 миллиардов + 5% годовых = 20 миллиардов леев, что составляет 84% всего бюджета Молдовы на 2017 год или около 18% от ВВП).

2. Увеличение внутреннего государственно го долга. Благодаря законопроекту правительства госдолг увеличится в 3 раза.

Кроме этого, хочется отметить, что в информативной записке Минфин не указал экономические последствия, которые повлечет за собой принятие этого законопроекта. Ни одного пункта. То есть, даже на уровне правительства не обсуждались экономические, долговые, социальные последствия. Поэтому президент настаивает на аннулировании этой инициативы, — подчеркнула Елена Горелова.

Читайте также
Петренко станет участником процесса по краже из BEM

Советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова еще раз уточнила и напомнила парламентской комиссии, что до 2014 года у правительства не было возможности брать на себя обязательства по кредитам, это очередное подтверждение того, власти заблаговременно готовились к краже века.

Отметим, что члены комиссии отказались рассматривать законопроект президента по украденному миллиарду, который власти повесили на плечи граждан (6 воздержались, 4 за).

Напомним, что ранее президент Молдовы Игорь Додон выступил с законодательной инициативой об аннулировании законопроекта, принятого Правительством РМ, согласно которому украденный миллиард будут возвращать граждане РМ.

По словам экспертов, законопроект принятый правительством негативно отразится на государственном бюджете Республики Молдова, на состоянии государственных органов РМ и гражданах.

Мы инициировали законопроект, который аннулирует решение правительства — повесить украденный миллиард на плечи граждан. Мы обещали и сделали это. Этот проект был первой законодательной инициативой президента. На данный момент он находится на рассмотрении в Парламенте РМ. Мы запросили детальный анализ всех документов по краже века. Первое заседание Высшего совета безопасности будет посвящено краже миллиарда, — заявил ранее Игорь Додон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лебединский: Президент РМ – единственная сила в государстве, которая гарантирует волеизъявление народа
Киев признал попытку наступления украинской армии в Донбассе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Стали известны новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
За ввоз в РФ санкционной продукции предлагают ввести штраф
Названа самая красивая хоккеистка России
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов Владелец лимузина ЗИЛ-41047 1988 года выпуска готов предоставить документы, что лимузином пользовалась последняя «первая леди» СССР
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь