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13:14 (мск), источник: VN.RU

Первые новосибирцы получили землю на Дальнем Востоке

Выдачу «дальневосточного гектара» начала кадастровая палата Новосибирской области. Жители региона могут безвозмездно получить в пользование 100 соток в Дальневосточном федеральном округе. Главное условие бесплатной выдачи — пользование землей.

Источник: РИА "Новости"

На Дальний Восток предлагают поехать жителям Новосибирской области. Бесплатную выдачу «дальневосточного гектара» уже начала кадастровая палата региона. Главное условие — пользование землей. Для каких целей — не столь важно. Это могут быть бизнес, сельское, лесное или охотничье хозяйство.

— Чтобы оформить заявление на выдачу «дальневосточного гектара», следует воспользоваться интернет-сайтом Надальнийвосток.рф или обратиться к нам, либо в центр «Мои документы» (МФЦ), — комментирует заместитель начальника межрайонного отдела Кадастровой палаты по региону Инна Ли. — Специалисты консультируют граждан, объясняя, как пользоваться сайтом и каким образом подготовить электронную схему размещения участка на публичной кадастровой карте. Для работы с вышеупомянутым ресурсом нужно предварительно зарегистрироваться на портале государственных услуг («Госуслуги»). В этом тоже помогают наши сотрудники.

Землю можно выбрать в любом регионе Дальневосточного федерального округа. На одного человека выдается 100 соток земли. Участок предоставляется на пять лет, после чего его можно взять в аренду или получить в собственность. Семье из двух человек полагается два гектара, из трех, соответственно, три, и так далее. Объединившись с родственниками, друзьями, единомышленниками, одним заявлением можно оформить участок большего размера.

Отметим, получить «дальневосточный гектар» с первого февраля могут все жители Российской Федерации независимо от места их постоянного проживания. Таким образом, можно стать обладателем гектара земли наряду с 3599-ю россиянами, которые уже оформили права на участки на 22 января 2017 года.

По всем вопросам, касающимся «дальневосточного гектара», можно проконсультироваться по телефону общероссийской горячей линии: 8 800 200 32 51. Кадастровая палата принимает заявления в офисах по следующим адресам: в г. Новосибирске — ул. Дачная, 60, каб. 108; в районах области — г. Карасук, ул. Октябрьская, 37 и с. Венгерово, ул. Ленина, 63.

Комментарии
1
Валентина Ощепкова
Спасибо. Новосибирцы уже получили по 6 соток земли на 5 лет на брошенных землях СНТ с последующим правом оформления в собственность. Не судьба. Бенефициары оформили ее в собственность раньше. А где гарантия, что мадам Инна Ли не бенефициар предлагаемых земель, а российские переселенцы на Д.Восток, это не вынужденные ее арендаторы в будущем?
Из 140 млн. россиян только 3599 глупых. И это радует.
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