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13:06 (мск), источник: СуперОмск

Омский министр Бирюков ищет замену Фрикелю в кадровом резерве

Замминистра строительства и ЖКК уволился из областной администрации по собственному желанию.

В среду, 1 февраля, министр строительства и ЖКК Александр Бирюков впервые прокомментировал увольнение одного из своих ключевых замов, отвечающего за ремонт дорог, Александра Фрикеля.

«Он уволился по собственному желанию. Мы пока ищем ему замену. Смотрим перечень кадров, находящихся в резерве. В ближайшее время, наверное, примем решение», — заявил журналистам Бирюков.

Напомним, официально Александр Фрикель уволился 30 января. Правда, информация об отставке появилась почти за неделю. СМИ высказывали версию о неком аппаратном конфликте между Александром Фрикелем и куратором ведомства, зампредом правительства Станиславом Гребенщиковым. Впрочем, сам Гребенщиков назвал эти слухи «глупостью».

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