Совбез ООН завтра проведет заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе

Об этом сообщает Представительство Украины при ООН в Twitter.

Отмечается, что Совбез ООН и Украина, которая 1 февраля начала председательство в этом органе, будут следить за развитием ситуации на Донбассе. «Созываем заседание по Украине в четверг 22.00 по киевскому времени», — говорится в сообщении.