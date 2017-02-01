Совбез ООН завтра проведет заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе
Совет безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе.
Совет безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает Представительство Украины при ООН в Twitter.
Отмечается, что Совбез ООН и Украина, которая 1 февраля начала председательство в этом органе, будут следить за развитием ситуации на Донбассе. «Созываем заседание по Украине в четверг 22.00 по киевскому времени», — говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 31 января глава государства Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации президента Украины Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.