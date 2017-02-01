Ликсутов рассказал о методах борьбы с номерами-магнитами на автомобилях

«У нас стоят камеры на прямых участках дороги, например, на Бульварном кольце. Там есть стационарные камеры, которые считывают номера в режиме реального времени. Когда он подъезжает, мы видим настоящий номер. Потом, когда он уезжает, мы снова видим номер. Два снимка склеиваются, и мы наказываем таких водителей. Это ручная работа, но мы будем это делать», — заявил Ликсутов.

Он напомнил, что сокрытие регистрационных номеров магнитами, грязью, тряпками является нарушением закона Управление автомобилем с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, за который предусмотрн штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

В ноябре руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что сотрудникам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) разрешат освобождать номера от посторонних предметов, выписывать штраф в случае неоплаченной парковки, а также эвакуировать автомобиль, если тот припаркован в неположенном месте.