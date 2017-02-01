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13:26 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киеве признали попытку наступления украинской армии в Донбассе

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский признал, что киевские силовики ведут наступление в Донбассе. Такое заявление он сделал в среду, 1 февраля, в эфире телеканала «112 Украина».

Источник: Reuters
На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, наши ребята героически продвинулись вперед
Игорь Павловскийзаместитель министра обороны Украины
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Ранее в среду сообщалось, что жители Донецка и соседней Макеевки остались без водоснабжения в результате обстрелов украинской армии.

Вечером 31 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко рассказал, что бои между ополчением и Вооруженными силами Украины (ВСУ) идут на линии соприкосновения протяженностью 50 километров. По его словам, украинская армия несет тяжелые потери, атакуя в направлении Донецка и Макеевки.

Утром того же дня ополченцы со ссылкой на данные разведки информировали о том, что ВСУ в Донбассе за 29 и 30 января потеряли не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными.

Идущие несколько дней бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда ВСУ вели массированные обстрелы позиций ополчения и населенных пунктов ДНР.

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