Свердловский облсуд оставил под арестом миллионы Контеева

«В Ленинский районный суд было подано гражданское прошение. 8 ноября 2016 года суд прекратил производство по этому документу, так как арест накладывался в рамках уголовного дела. Данное решение было обжаловано. 31 января 2017-го апелляционная инстанция областного суда оставила в силе решение суда районного», — приводит РИА Новости заявление представителя областного суда.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев курировал екатеринбургский рынок с 1992 года. В 2014 году Курганский областной суд признал его виновным по нескольким статьям, в том числе «вымогательство», «получение взятки» и «убийство» и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Главное обвинение в адрес вице-мэра Екатеринбурга — организация заказных убийств предпринимателей в 2005 и 2006 годах.