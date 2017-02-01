Свердловский облсуд оставил под арестом миллионы Контеева
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля, ИА УралПолит.Ru. Свердловский областной суд оставил под арестом счета бывшего замглавы Екатеринбурга Виктора Контеева.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля, ИА УралПолит.Ru. Свердловский областной суд оставил под арестом счета бывшего замглавы Екатеринбурга Виктора Контеева.
«В Ленинский районный суд было подано гражданское прошение. 8 ноября 2016 года суд прекратил производство по этому документу, так как арест накладывался в рамках уголовного дела. Данное решение было обжаловано. 31 января 2017-го апелляционная инстанция областного суда оставила в силе решение суда районного», — приводит РИА Новости заявление представителя областного суда.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», бывший