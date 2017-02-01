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13:54 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловский облсуд оставил под арестом миллионы Контеева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля, ИА УралПолит.Ru. Свердловский областной суд оставил под арестом счета бывшего замглавы Екатеринбурга Виктора Контеева.

«В Ленинский районный суд было подано гражданское прошение. 8 ноября 2016 года суд прекратил производство по этому документу, так как арест накладывался в рамках уголовного дела. Данное решение было обжаловано. 31 января 2017-го апелляционная инстанция областного суда оставила в силе решение суда районного», — приводит РИА Новости заявление представителя областного суда.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев курировал екатеринбургский рынок с 1992 года. В 2014 году Курганский областной суд признал его виновным по нескольким статьям, в том числе «вымогательство», «получение взятки» и «убийство» и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Главное обвинение в адрес вице-мэра Екатеринбурга — организация заказных убийств предпринимателей в 2005 и 2006 годах.

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Свердловский облсуд оставил под арестом миллионы Контеева
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