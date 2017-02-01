Суд отказался восстанавливать Иванова на посту главы омской метеослужбы

В Куйбышевском райсуде Омска рассмотрели обращение Сергея Иванова. Судья Инна Перфилова решила отказать в иске. Насколько известно «СуперОмску», слушание далеко не раз откладывалось: Иванов корректировал исковые требования, требовал различных компенсаций по утерянной зарплате.

Бывший начальник ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Сергей Иванов подал иск к Росгидромету в ноябре 2016 года. Он добивался восстановления на работе по суду. Иванов отправили в отставку 6 октября. Увольнению предшествовала серия скандалов. Силовики обращали внимание на серию сомнительных госзакупок, в которых фигурировал Росгидромет при участии Сергея Иванова.