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13:41 (мск), источник: СуперОмск

Суд отказался восстанавливать Иванова на посту главы омской метеослужбы

Сергей Иванов проиграл процесс.

В Куйбышевском райсуде Омска рассмотрели обращение Сергея Иванова. Судья Инна Перфилова решила отказать в иске. Насколько известно «СуперОмску», слушание далеко не раз откладывалось: Иванов корректировал исковые требования, требовал различных компенсаций по утерянной зарплате.

Бывший начальник ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Сергей Иванов подал иск к Росгидромету в ноябре 2016 года. Он добивался восстановления на работе по суду. Иванов отправили в отставку 6 октября. Увольнению предшествовала серия скандалов. Силовики обращали внимание на серию сомнительных госзакупок, в которых фигурировал Росгидромет при участии Сергея Иванова.

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