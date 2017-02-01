«Мои документы» начали принимать заявления на получение земли на Дальнем Востоке

Возможна подача коллективного заявления, при этом группа лиц должна состоять не более чем из 10 человек. Площадь земельного участка в этом случае рассчитывается исходя из расчёта не более одного гектара на каждого гражданина.

Заявление должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество заявителя, место жительства, страховой номер СНИЛС, кадастровый номер земельного участка (за исключением случая, когда земельный участок предстоит образовать), площадь испрашиваемого участка, кадастровые номера участков, из которых предусмотрено образование испрашиваемого участка (в случае если информация о них внесена в кадастр), почтовый адрес заявителя и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем, способ направления заявителю документов (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием ФИС).