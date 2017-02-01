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14:10 (мск), источник: СуперОмск

Мэр Омска Двораковский обсуждает с женой городские проблемы

В среду, 1 февраля, прошла встреча мэра Омска Вячеслава Двораковского с омскими журналистами.

Источник: РИА "Новости"

Один из вопросов к градоначальнику касался влияния его жены на принятие им управленческих решений.

Двораковский заверил, что городские проблемы с Валентиной обсуждает, но ее советами не руководствуется.

«Да, мы обсуждаем некоторые проблемы. Но, учитывая, что у нее подготовки к принятию решений нет, она высказывает свою точку зрения, оценку действиям власти через большой круг друзей знакомых, потому что мы в Омске живем давно. Но в режиме обсуждения. Но сказать, что мы советуемся и вырабатываем решения… Она не обидится, если скажу, что влияния практически нет. Но информация есть, которой руководствуюсь», — отметил Вячеслав Двораковский.

Отметим, что в целом на встрече журналистов градоначальник высказался по ряду актуальных городских проблем. В частности, о причинах ликвидации «ГАЗелей». Мэр заявил, что транспортная реформа идет в соответствии с требованиями нового закона № 220. И страдают от нее лишь недобросовестные перевозчики.

«К нелегальным перевозчикам принимаются — не скрою — довольно жёсткие меры воздействия. В последнее время они получали не просто доходы, а сверхдоходы. Они это сегодня теряют, отсюда и это противостояние и недовольные жители. Реально возможность добраться от одной точки к другой сохранится. Говорить о том, что кто-то не может уехать, некорректно. Кроме того, ещё год назад перевозчики должны были убрать “ГАЗели”, но не исполнили этих договорённостей», — уточнил мэр.

В заключение Двораковский выразил уверенность, что после периода «ломки» в городе выстроится актуальная маршрутная сеть, позволяющая удовлетворять запросы омичей.

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