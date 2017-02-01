Зарплаты в столице в прошлом году выросли более чем на восемь процентов

За десять месяцев 2016 года зарплаты в столице выросли в среднем на 8,3 процента при инфляции на уровне 8,1 процента, сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

Более высокими темпами зарплата росла у тех, кто занимался научными исследованиями и разработками, — на 12,3 процента; деятельностью, связанной с вычислительной техникой и информационными технологиями, — на 10 процентов; в обрабатывающих производствах — на 10,4 процента.

«На транспорте и связи — на 8,9 процента; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — на 8,8 процента», — отметил глава ведомства.

По словам Максима Решетникова, стабильно повышаются доходы учителей и врачей. Если в 2010 году педагоги зарабатывали 39,2 тысячи, то в прошлом году зарплаты выросли до 76,5 тысячи рублей. Медики семь лет назад получали в среднем 56,7 тысячи рублей, в 2016-м — уже 86 тысяч.

«Росстат ввёл сейчас более адекватный показатель для оценки уровня доходов, который охватывает и малый бизнес, — вместо средней зарплаты берётся средний трудовой доход; он, по прогнозам, в Москве в 2016 году составляет около 62 тысяч рублей», — добавил руководитель Департамента экономической политики и развития столицы.

Среди приоритетных отраслей глава ведомства выделил транспортную сферу, а также отрасли, в которых используется инновационный потенциал. «IT, биотех, фармацевтика, машиностроение, авиационный кластер, пищевая промышленность, оборонка… Словом, все высокотехнологичные направления», — резюмировал Максим Решетников.