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14:51 (мск), источник: РИА Крым

Константинов недоволен работой 20% депутатского корпуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что 20% депутатов в регионах отказывается участвовать в активной общественности жизни.

Источник: РИА "Новости"

«Мы в этом квартале завершим работу по 20% депутатского корпуса, кто отказывается участвовать в активной общественности жизни: непонятно, зачем они вообще шли в депутаты, если не хотят этим заниматься», — сказал Константинов на заседании президиума Госсовета РК.

При этом он подчеркнул, что процедуры лишить депутатов мандатов за то, что они не исполняют должным образом свои обязанности, нет.

«Мы сделаем оргвыводы и сделаем все усилия, чтобы заставить их работать, потому что они имеют мандат доверия от крымчан, они должны сосредоточиться на работе с избирателями по решению всех тех злободневных проблем, которых полно в каждом регионе», — подчеркнул Константинов.

Курировать данный вопрос будет первый вице-спикер крымского парламента Наталья Маленко.

Кроме того, Константинов пообещал провести ротацию некоторых председателей муниципальных советов с целью повышения эффективности работы.

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