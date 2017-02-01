Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Снегопад опасен для сердца
Жена известного актера пришла на мероприятие с надписью на груди
Только сейчас Громушкина раскрыла правду развода с Домогаровым
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14:37 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский верит, что Сбербанк сможет спасти «Тепловую компанию» от долгов перед Газпромом

Мэр Омска считает, что причина убытков компании -необоснованно заниженные тарифы РЭК.

Сегодня, 1 февраля, мэр Омска Вячеслав Двораковский в ходе пресс-конференции высказал свое мнение по поводу судьбы «Тепловой компании». Предприятие накопило огромные долги за природный газ перед «Газпром Межрегионгаз Омск».

Градоначальник считает, что виновата региональная энергетическая комиссия по Омской области. И спасти компанию может Сбербанк.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— В 2015—2016 году РЭК необоснованно снизила тариф, поэтому потери «Тепловой компании» составили миллиарды. Однако 17 лет предприятие было надежным партнером Сбербанка. Оплата, как помните, производится по факту получения тепла, и есть периоды, когда платежи не поступают. Взятый в банке кредит, задолженность перед ТГК и высокая кредиторская задолженность привели к тому, что компания терпит серьезные убытки. Но мы надеемся, что с ТГК эту проблему решим и со Сбербанком ведем переговоры.

Напомним, что «Тепловая компания» накопила долги в 284, 9 миллионов рублей перед «дочкой» «Газпрома», ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Из этой суммы предприятие выплатило только 9,1 миллионов.

При этом в Арбитражном суде Омской области находится на рассмотрении несколько дел по взысканию долгов, а также иск о банкротстве, поданный поставщиком ресурсов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Олимпийская чемпионка из Омска Бирюкова продаёт серёжки-талисман, чтобы спасти больную акушерку
Киев признал попытку наступления украинской армии в Донбассе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в семье
За ввоз в РФ санкционной продукции предлагают ввести штраф
Названа самая красивая хоккеистка России
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов Владелец лимузина ЗИЛ-41047 1988 года выпуска готов предоставить документы, что лимузином пользовалась последняя «первая леди» СССР
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Многодетные семьи предложили освободить от налога на жилье
Как оборудовать удобную гардеробную?
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь