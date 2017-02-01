Двораковский верит, что Сбербанк сможет спасти «Тепловую компанию» от долгов перед Газпромом

Сегодня, 1 февраля, мэр Омска Вячеслав Двораковский в ходе пресс-конференции высказал свое мнение по поводу судьбы «Тепловой компании». Предприятие накопило огромные долги за природный газ перед «Газпром Межрегионгаз Омск».

Градоначальник считает, что виновата региональная энергетическая комиссия по Омской области. И спасти компанию может Сбербанк.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— В 2015—2016 году РЭК необоснованно снизила тариф, поэтому потери «Тепловой компании» составили миллиарды. Однако 17 лет предприятие было надежным партнером Сбербанка. Оплата, как помните, производится по факту получения тепла, и есть периоды, когда платежи не поступают. Взятый в банке кредит, задолженность перед ТГК и высокая кредиторская задолженность привели к тому, что компания терпит серьезные убытки. Но мы надеемся, что с ТГК эту проблему решим и со Сбербанком ведем переговоры.

Напомним, что «Тепловая компания» накопила долги в 284, 9 миллионов рублей перед «дочкой» «Газпрома», ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Из этой суммы предприятие выплатило только 9,1 миллионов.

При этом в Арбитражном суде Омской области находится на рассмотрении несколько дел по взысканию долгов, а также иск о банкротстве, поданный поставщиком ресурсов.