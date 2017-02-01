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14:36 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Соглашение об ассоциации стало причиной «провала» молдо-российских торговых отношений

Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в рамках молдо-российского Бизнес-форума От качества к конкурентоспособности, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По словам главы молдавского государства, в последние годы торгово-экономические отношения между Молдовой и Россией переживали не лучшие, а, пожалуй, самые худшие времена за всю историю своего существования.

— В течение 2014−2015 годов объем нашего взаимного товарооборота сократился на 45% — с 1млрд.420 млн. долл. до 776 млн. долл. ; при этом молдавский экспорт на российский рынок снизился на 62%(!), а поставки российских товаров в Молдову на 32%. За 11 месяцев 2016 г. объем взаимной торговли уменьшился на 2%. Эти цифры говорят о глубоком провале, образовавшемся в наших торговых отношениях, — подчеркнул Игорь Додон.

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По мнению президента, основная причина провала — подписание Республикой Молдова Соглашения об ассоциации со странами ЕС без консультаций с российской стороной.

— Российская Федерация предлагала провести консультации по вопросам, затрагивающим ее торгово-экономические интересы, прежде всего, по вопросам реэкспорта, технического регламентирования, стандартизации и пр. В результате летом 2014 г. российской стороной были введены запреты на поставки из Молдовы фруктов, плодоовощных консервов, вина, а 1 сентября того же года таможенные пошлины на 19 групп товаров, ввозимых из Республики Молдова, — отметил Додон.

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