Додон: Соглашение об ассоциации стало причиной «провала» молдо-российских торговых отношений

По словам главы молдавского государства, в последние годы торгово-экономические отношения между Молдовой и Россией переживали не лучшие, а, пожалуй, самые худшие времена за всю историю своего существования.

— В течение 2014−2015 годов объем нашего взаимного товарооборота сократился на 45% — с 1млрд.420 млн. долл. до 776 млн. долл. ; при этом молдавский экспорт на российский рынок снизился на 62%(!), а поставки российских товаров в Молдову на 32%. За 11 месяцев 2016 г. объем взаимной торговли уменьшился на 2%. Эти цифры говорят о глубоком провале, образовавшемся в наших торговых отношениях, — подчеркнул Игорь Додон.