Додон: Соглашение об ассоциации стало причиной «провала» молдо-российских торговых отношений
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в рамках
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в рамках
По словам главы молдавского государства, в последние годы
— В течение 2014−2015 годов объем нашего взаимного товарооборота сократился на 45% — с 1млрд.420 млн. долл. до 776 млн. долл. ; при этом молдавский экспорт на российский рынок снизился на 62%(!), а поставки российских товаров в Молдову на 32%. За 11 месяцев 2016 г. объем взаимной торговли уменьшился на 2%. Эти цифры говорят о глубоком провале, образовавшемся в наших торговых отношениях, — подчеркнул Игорь Додон.
По мнению президента, основная причина провала — подписание Республикой Молдова Соглашения об ассоциации со странами ЕС без консультаций с российской стороной.
— Российская Федерация предлагала провести консультации по вопросам, затрагивающим ее