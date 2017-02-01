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14:29 (мск), источник: РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в семье

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду резонансный закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц, получивший в обществе название «закона о шлепках».

Источник: AP 2016

Законопроект был внесён в Госдуму рядом депутатом и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того, как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семей и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за «шлепок в семье». При этом ответственность за нанесение побоев без вреда для здоровья постороннему человеку была не такой серьёзной, отмечала сенатор.

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Нынешний закон исключает в статье 116 УК РФ побои в отношении членов семьи и близких лиц из числа преступлений. Таким образом, эти действия будут отнесены к административным правонарушениям.

Если раньше за подобные действия в отношении членов семьи грозило наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до одного года), ограничения или лишения свободы (до двух лет), принудительных работ (до двух лет) либо ареста до шести месяцев, то по новому закону за такие побои грозит штраф от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Нововведения распространяются на побои, нанесённые члену семьи или близкому лицу впервые. В повторном случае будет наступать уже уголовная ответственность.

Комментарии
35
Сергей Саморуков
Забавно ...люди , которые даже в сортир с охраной ходят , решают вопросы безопасности обворованного населения . Штрафы -то откель возьмёт любитель избиений? Из семейного бюджета . Так будет ли семья жаловаться на подлеца ? Нет . Вот и выйдет , что резко сократится число жалоб "благодаря закону" . Выходите в народ без охраны и мигалок . Дайте за лицо потрогать . Готов за это хоть 30 000 отдать . Можно и в складчину всей Думе и этому Совету массаж сделать . Народ будет ЗА .
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А Б
Тем самым совфед фактически развязал руки насильникам, которые смогут практически безнаказанно заниматься рукоприкладством по отношению к членам семьи. Замечательная забота о здоровье и безопасности граждан!
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эльшат мехтиев
(В.С. Высоцкий). А то смотрю квасные патриоты России родных поэтов и писателей не знают))
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© Ньюстюб
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