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14:47 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму потребовали международного вмешательства в ситуацию на Донбассе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ситуация на Донбассе требует немедленного международного вмешательства; действия киевских властей должны быть рассмотрены Международным военным трибуналом, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Источник: РИА Новости

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

«Спровоцированный властью Порошенко всплеск насилия на юго-востоке Украины, в районе Авдеевки и Ясиноватой, приведший к гибели гражданского населения, требует срочного международного вмешательства и последующего наказания виновных представителей украинского режима. Судьбу киевской власти должен решать независимый Международный военный трибунал», — цитирует Ковитиди ее пресс-служба.

Также, по мнению сенатора, заслуживают международного осуждения попытки украинской власти «прикрыть свои многочисленные преступления притворными обращениями Украины» в различные международные инстанции, в частности в ОБСЕ и Совет Безопасности ООН, а также многочисленные иски Украины в Международный суд ООН против России.

Ковитиди подчеркнула, что в соответствии с нормами международного уголовного права, «преступления, совершенные конкретными лицами, представляющими украинскую власть, и их пособниками в отношении гражданского населения» ДНР и ЛНР являются преступлениями против человечества и подлежат уголовно-правовому рассмотрению.

«Несомненно, что доверить такое расследование можно будет лишь независимому и объективному Международному военному трибуналу. Народу юго-востока Украины чрезвычайно важно не только на словах, но и на деле ощутить объективность и эффективность действий международных институтов, в том числе со стороны развернутой на Украине Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — считает она.

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