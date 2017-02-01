Губернатор Андрей Бочаров встретился с волгоградскими ветеранами

Она прошла в Белом зале. Фронтовики, активисты ветеранского движения ведут серьезную патриотическую работу, активно участвуют в жизни региона. Их предложения находят поддержку как на региональном, так и государственном уровне. Например, именно благодаря инициативе фронтовиков было поддержано предложение о выделении серьезных финансовых средств на реконструкцию Мамаева кургана. А в текущем году по предложению фронтовиков Калач-на-Дону станет центром проведения торжеств в честь 75-й годовщины начала контрнаступления под Сталинградом. На встрече губернатор отметил: для нас, молодого поколения, каждый из фронтовиков является хорошим помощником и примером того, как надо работать и выполнять свои задачи.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Вы нисколько не сомневались, что Победа будет за вами, видя весь ужас той войны, но вы верили и победили! И именно сегодня вы являетесь для нас ярким примером, как надо двигаться вперед, что нам необходимо сделать для того, чтобы те задумки, которые были у вас, ваших товарищей воплотить здесь, у нас».

Поздравления с днем победы под Сталинградом звучали и в Совете Федерации. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко открыла сегодняшнее заседание словами о том, что «Наш общий долг — никогда не забывать об этих трагических, но исполненных героизма событиях прошлого, делать все возможное, чтобы слава о подвигах предков не меркла, а обретала все большую значимость, озаряя светом мужества и отваги жизнь новых поколений. Сталинградская битва всегда будет для нас символом несгибаемой воли, силы духа и единства России!».