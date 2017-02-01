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15:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале определились с министром международных связей

Обошлось без сюрпризов.

Источник: УралИнформБюро

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области обрело постоянного руководителя. С 1 февраля в качестве полноценного министра вновь работает Андрей Соболев, сообщил «Уралинформбюро» источник в министерстве. До этого чиновник на протяжении нескольких месяцев руководил ведомством на правах исполняющего обязанности.

С назначением Соболева практически завершилась череда кадровых перестановок в кабмине Среднего Урала, проходившая в рамках правительственной реформы. Без постоянного главы остается только МУГИСО, за которым приглядывает вице-губернатор Сергей Зырянов. Экс-министр Алексей Пьянков сейчас находится под следствием по делу о коррупции «под крышей» мингосимущества.

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