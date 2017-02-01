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15:32 (мск), источник: Фонтанка

Спикер ЗакСа Петербурга поменял представителя в Смольном

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров поменял представителя ЗакСа в Смольном. Об этом он заявил на заседании городского парламента 1 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Он заявил, что отныне ЗакС в правительстве Санкт-Петербурга будет представлять не ЛДПРовец Геннадий Озеров, а его советник и в прошлом представитель губернатора Северной столицы в ЗакСе Михаил Бродский, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Поводом для кадрового решения, по словам, Макарова, стали просчеты в работе Геннадия Озерова. А именно то, что депутатов городского парламента не позвали на совет по местному самоуправлению, который состоялся накануне в Смольном. В чем, по мнению Макарова, в том числе, виноват и Озеров.

«Это же надо башку иметь, чтобы не включить в совет по местному самоуправлению депутатов. Это что, как не вызов?» — такую эмоциональную реплику отпустил Макаров в зале заседаний городского парламента после после выступления главы комитета по взаимодействию с исполнительными и муниципальными органами власти Игоря Князева и главы совета муниципальных образований Всеволода Беликова.

«Это дало мне повод принять кадровое решение», — добавил Макаров.

Собеседники «Фонтанки» в городском парламенте объяснили горячность Макарова. «Считается, что посредством совета по местному самоуправлению Смольный начинает готовиться к муниципальным и губернаторским выборам», — рассказали они. Поэтому реакция Макарова на то, что в этот «выборный штаб» не включили ни одного городского депутата не могла быть иной.

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