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16:21 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Собянин вручил награды строителям Московского центрального кольца

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские награды группе работников подрядных организаций, внесших большой личный вклад в реализацию проекта реконструкции и развития инфраструктуры Московского центрального кольца (МЦК). Церемония награждения прошла в белом зале мэрии столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

«Мы сегодня собрались по поводу награждения участников строительства крупнейшего инфраструктурного проекта Москвы за последние десятилетия, не только в Москве, но и в крупнейших мегаполисах мира — Московского центрального кольца. О таком названии несколько лет тому назад москвичи вообще не слышали, и оно, конечно, не было интегрировано в повседневную жизнь москвичей. Исторически построенная МКЖД (Московская кольцевая железная дорога — прим. Агентства “Москва”) использовалась по угасающей на грузовые перевозки», — подчеркнул Собянин.

Построить из этой депрессивной ветки железной дороги кольцевую новую магистраль, по сути дела, наземное метро, с путепроводами, тоннелями, подъездами, новыми магистральными путями, инженерными коммуникациями — конечно, это было сложной задачей.
Сергей СобянинМэр Москвы

Он отметил, что в строительстве МЦК принимали участие различные органы власти и организации. «РЖД, министерство транспорта, правительство Москвы, метрополитен и десятки других организаций», — пояснил мэр.

По словам Собянина, МЦК стало сложнейшим по своей реализации объектом по объемам строительства и финансирования. При этом мэр отметил, что МЦК было построено в кратчайшие сроки, и уже в настоящее время им ежедневно пользуются более 300 тыс. пассажиров.

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