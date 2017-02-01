Лидеру пермских «медведей» выбрали четырех заместителей

Единороссы Прикамья продолжают формирование руководящих органов краевого отделения. 31 января на заседании регионального политсовета партии были избраны 4 заместителя секретарю ячейки Николаю Демкину, передает «Уралинформбюро».

Партийные посты получили: руководитель общественной приемной Дмитрия Медведева в Пермском крае Александр Бойченко, лидер фракции ЕР в краевом Заксобрании Юрий Борисовец, и.о. руководителя исполкома реготделения «медведей» Вячеслав Григорьев, а также спикер Пермской гордумы Юрий Уткин. Последний будет курировать политическое планирование и проектную работу.

Кроме того, политсовет рассмотрел назначение руководителей в 52 местных исполкома и 8 местных общественных приемных. Кандидатуры будут представлены на согласование центрисполкому «Единой России» в Москве.

Ранее пермские единороссы обновили состав президиума политсовета. Николай Демкин был переизбран на должность секретаря в декабре 2016 года.