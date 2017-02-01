ЦИК передумал награждать сотрудников воронежских избиркомов

«На момент подготовки постановления ЦИК России “О поощрении организаторов выборов и иных участников избирательного процесса” комиссия не обладала частным определением Воронежского областного суда в адрес ТИК Таловского района. Решение о награждении всех сотрудников избирательных комиссий Воронежской области приостановлено, вся информация дополнительно уточняется», — сообщили в пресс-службе ЦИК.

В случае, если недостатки в работе ряда конкретных сотрудников подтвердятся, то в постановление Центральной избирательной комиссии обещают внести изменения.

Речь идет о ситуации с руководителем одного из ТИКов Таловского района, где на выборах в Госдуму данные в итоговых протоколах оказались отличными от тех, которые позже появились в системе ГАС «Выборы». Кандидаты от «Яблока» и КПРФ пытались оспорить результаты выборов в суде, однако им было отказано. В то же время в отношении ТИК областной суд вынес частное определение, в котором отмечалась недопустимость нарушения законодательства на выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас СКР расследует уголовное дело о фальсификациях на выборах в Государственную думу — речь идет о нарушениях при подсчете голосов на двух участках в Тирасполе, приписанных к Воронежской области.

Скандал разразился через пару дней после выборов — кандидат от «Справедливой России» из Архангельской области пожаловалась в ЦИК на то, что региональный список партии от Воронежской области получил лишних четыре тысячи голосов — по двум участкам в Приднестровье (они были приписаны к Воронежской области). Ситуацию в облизбиркоме тогда объяснили ошибкой. Но объяснение ЦИК не устроило. Результатом стал уход с поста председателя областной избирательной комиссии Владимира Селянина, который буквально за несколько месяцев до этого прошел процедуру переизбрания на должность.