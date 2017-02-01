Борис Дубровский поздравил родной ММК с юбилеем
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил коллектив Магнитогорского металлургического комбината с 85-летием выдачи первого чугуна.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил коллектив Магнитогорского металлургического комбината с 85-летием выдачи первого чугуна.
«За этой юбилейной цифрой стоит необъятная история завода, города, страны. А самое главное — история людей. Для многих из них комбинат стал вторым домом, а металлургия — призванием и судьбой. Эти люди построили ММК, сделали его флагманом отечественной металлургии, выковали Великую Победу», — говорится в поздравлении.
Для главы региона ММК стал родным за многие годы работы. Там он начал свою трудовую деятельность в 1976 году, когда ему было всего 17 лет. Борис Александрович начинал работать на Магнитогорском металлургическом комбинате учеником контролера первого разряда отдела технического контроля и дошел до генерального директора (занимал эту должность с мая 2011 года по январь 2014 года). Из всего 37-летнего трудового стажа лишь два года было отдано «Уралвагонзаводу», остальное — ММК.
«Чтя память и труд ветеранов, комбинат приумножает их наследие. Сегодня ММК гордится не только объемом выпущенной продукции, но и высокими показателями энергоэффективности, производительности труда, экологического менеджмента, — подчеркнул Борис Дубровский. — Пусть юбилейный год станет для ММК еще более успешным! Желаю ветеранам, всему коллективу и руководству комбината удачи во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!».
Сегодня работников предприятия также поздравляют с юбилеем первые лица города и области: председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, член Совета Федерации ФС РФ Олег Цепкин, глава Магнитогорска Сергей Бердников, председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов и другие.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
За 85 лет на Магнитогорском металлургическом комбинате добыто свыше 430 миллионов тонн руды, произведено более 700 миллионов тонн агломерата, 614 миллионов тонн чугуна, 791 миллионов тонн стали и 633 миллионов тонн товарной металлопродукции.
В 2016 году на ММК было произведено более 12,5 миллионов тонн стали, и общий выпуск товарной металлопродукции превысил 11,3 миллионов тонн. Магнитогорские металлурги добились рекордов в производстве и отгрузке оцинкованного металлопроката: потребители и партнеры получили 1 миллионов 135,5 тысяч тонн, что на 25 тысяч тонн больше предыдущего рекорда, достигнутого в 2014 году.
ММК стабильно наращивает объемы выпуска оцинкованного металлопроката в течение последних 15 лет. При этом в 2017 году запланирован запуск еще одного агрегата непрерывного горячего цинкования, что позволит увеличить объемы на 360 тысяч тонн в год.