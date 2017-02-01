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15:53 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский поздравил родной ММК с юбилеем

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил коллектив Магнитогорского металлургического комбината с 85-летием выдачи первого чугуна.

«За этой юбилейной цифрой стоит необъятная история завода, города, страны. А самое главное — история людей. Для многих из них комбинат стал вторым домом, а металлургия — призванием и судьбой. Эти люди построили ММК, сделали его флагманом отечественной металлургии, выковали Великую Победу», — говорится в поздравлении.

Для главы региона ММК стал родным за многие годы работы. Там он начал свою трудовую деятельность в 1976 году, когда ему было всего 17 лет. Борис Александрович начинал работать на Магнитогорском металлургическом комбинате учеником контролера первого разряда отдела технического контроля и дошел до генерального директора (занимал эту должность с мая 2011 года по январь 2014 года). Из всего 37-летнего трудового стажа лишь два года было отдано «Уралвагонзаводу», остальное — ММК.

«Чтя память и труд ветеранов, комбинат приумножает их наследие. Сегодня ММК гордится не только объемом выпущенной продукции, но и высокими показателями энергоэффективности, производительности труда, экологического менеджмента, — подчеркнул Борис Дубровский. — Пусть юбилейный год станет для ММК еще более успешным! Желаю ветеранам, всему коллективу и руководству комбината удачи во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!».

Сегодня работников предприятия также поздравляют с юбилеем первые лица города и области: председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, член Совета Федерации ФС РФ Олег Цепкин, глава Магнитогорска Сергей Бердников, председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов и другие.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, 85 лет назад магнитогорская домна выдала первый чугун и ознаменовала рождение легендарного предприятия, ставшего символом промышленной мощи нашей страны. ММК сыграл для страны важную роль в годы Великой Отечественной войны, став основным производителем металла для нужд оборонной промышленности: каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были тогда произведены из магнитогорской стали.

За 85 лет на Магнитогорском металлургическом комбинате добыто свыше 430 миллионов тонн руды, произведено более 700 миллионов тонн агломерата, 614 миллионов тонн чугуна, 791 миллионов тонн стали и 633 миллионов тонн товарной металлопродукции.

В 2016 году на ММК было произведено более 12,5 миллионов тонн стали, и общий выпуск товарной металлопродукции превысил 11,3 миллионов тонн. Магнитогорские металлурги добились рекордов в производстве и отгрузке оцинкованного металлопроката: потребители и партнеры получили 1 миллионов 135,5 тысяч тонн, что на 25 тысяч тонн больше предыдущего рекорда, достигнутого в 2014 году.

ММК стабильно наращивает объемы выпуска оцинкованного металлопроката в течение последних 15 лет. При этом в 2017 году запланирован запуск еще одного агрегата непрерывного горячего цинкования, что позволит увеличить объемы на 360 тысяч тонн в год.

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