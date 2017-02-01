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16:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Куйвашев придумал новое название для Минэкономики

Указ уже подписан.

Источник: УралИнформБюро

Минэкономики Свердловской области переименовали в министерство экономики и территориального развития. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашева. Документ опубликован на сайте правовой информации, сообщает «Уралинформбюро».

Стоит отметить, что в структуре областной системы власти уже есть ведомство с похожим названием — министерство инвестиций и развития. В конце 2016 года инсайдеры прогнозировали, что оно будет упразднено, а его функции переданы министерству экономики, однако этого так и не произошло.

Само переименование Минэкономики эксперты «Уралинформбюро» связывают с планами по созданию в регионе системы проектных офисов, которые должны будут составлять планы по развитию областных муниципалитетов. В дальнейшем за ведомством может быть закреплена функция по сбору и представлению облправительству разрабатываемых проектов.

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