В ДНР сообщили о прекращении обстрелов силами ВСУ

«Пока залпов в Донецке не слышно. Проводится эвакуация части жителей Киевского района, проживающих в наиболее опасной зоне», — сказал представитель минобороны ДНР.

Он сообщил, что эвакуация носит добровольный характер. «Силой никто людей вывозить не будет. Однако им настоятельно предложено покинуть эту зону», — сказал он.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщал, что за сутки в результате обстрелов территории самопровозглашенной республики погибли два мирных жителя. По его словам, ВСУ 3016 раз обстреляли территорию ДНР, обстрелу подверглись почти все населенные пункты, находящиеся вдоль линии соприкосновения.

Он также сообщил, что в среду утром в Донецке под обстрел попал автомобиль скорой помощи, в результате чего водитель и двое пассажиров получили ранения.

В военном ведомстве ДНР также заявляли о своей готовности прекратить огонь в том случае, если Киев вернется к соблюдению мер безопасности, предусмотренных минскими соглашениями.