В ДНР сообщили о прекращении обстрелов силами ВСУ
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Обстрелы Донецка утихли, сообщили «Интерфаксу» в минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Обстрелы Донецка утихли, сообщили «Интерфаксу» в минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«Пока залпов в Донецке не слышно. Проводится эвакуация части жителей Киевского района, проживающих в наиболее опасной зоне», — сказал представитель минобороны ДНР.
Он сообщил, что эвакуация носит добровольный характер. «Силой никто людей вывозить не будет. Однако им настоятельно предложено покинуть эту зону», — сказал он.
Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщал, что за сутки в результате обстрелов территории самопровозглашенной республики погибли два мирных жителя. По его словам, ВСУ 3016 раз обстреляли территорию ДНР, обстрелу подверглись почти все населенные пункты, находящиеся вдоль линии соприкосновения.
Он также сообщил, что в среду утром в Донецке под обстрел попал автомобиль скорой помощи, в результате чего водитель и двое пассажиров получили ранения.
В военном ведомстве ДНР также заявляли о своей готовности прекратить огонь в том случае, если Киев вернется к соблюдению мер безопасности, предусмотренных минскими соглашениями.
Мы не осуществляем наступательных действий, однако вынуждены держать оборону. Поэтому прекращение огня полностью зависит от тех действий, что будет предпринимать Киев. Необходимо, чтобы они перестали нарушать минские договоренности, включая прекращение массированных обстрелов, не говоря уж о применении артиллерии по мирным населенным пунктам
В свою очередь в Киеве обвинили ополченцев в обстреле населенный пунктов, находящихся под контролем ВСУ.
По словам представителя министерства обороны Украины Александра Мотузяника, Красногоровка и Авдеевка, по состоянию на первую половину дня среды были наиболее горячими точками в зоне военной операции в Донбассе.