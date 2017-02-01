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16:55 (мск), источник: УНИАН

Украинцы больше всего доверяют церкви и волонтерам, меньше всего Раде и росСМИ — опрос

Наибольшим доверием среди украинцев пользуются церковь, волонтеры, Вооруженные силы Украины, а наименьшем — Кабинет министров, Верховная Рада и российские СМИ.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В частности, как свидетельствуют данные опроса, церкви доверяют 56,7% респондентов и не доверяют 17%; волонтерам — соответственно 53,5% и 19,6%, ВСУ — 53,1% и 23,5%.

При этом в КМИС отмечают, что по сравнению с 2015 годом, уровень доверия к церкви почти не изменился. Но значительно выросло доверие к Вооруженным силам Украины — они не только сохранили положительный баланс доверия, а даже более чем удвоили его. Больше всего им доверяют в западном регионе, меньше всего — в восточном.

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Доверие украинцев к другим органам безопасности и правопорядка значительно ниже. Так, Патрульной полиции доверяют 25,6% респондентов (но недоверие выразили 41,7%), Нацполиции — 22,9% (44% не доверяют), СБУ — 11,9% (47,1% не доверяют).

Согласно данным опроса, общественным организациям доверяют 37% опрошенных, не доверяют — 24,5%.

О доверии украинским СМИ сказали 26,1%, о недоверии — 43,3% опрошенных.

Кроме того, опрос показал, что такие институты власти, как правительство и Верховная Рада, вызывают меньше доверия у населения — 9,5% и 5,3%, и недоверие им выражают 72,8% и 82,1% опрошенных. Оппозиции доверяют почти как президенту Украины — соответствующие показатели доверия 13% и 13,7%, а недоверия — 59,1% и 69%.

Российские СМИ занимают позицию аутсайдера в рейтинге — о доверии к ним сказали лишь 2,4%, а недоверие высказали — 76,3%.

Опрос общественного мнения «Омнибус» проводился со 2 декабря по 12 декабря 2016 года в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым (в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью). Методом интервью опрошено 2040 респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

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