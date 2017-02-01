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17:25 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов предложил пересадить симферопольских чиновников на общественный транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов предложил на два месяца обязать чиновников администрации и депутатов городского совета Симферополя перемещаться по городу на общественном транспорте.

Источник: РИА "Новости"

Свое предложение он озвучил в ходе совещания с главами администраций муниципальных образований. Так глава РК отреагировал на непредставление администрацией Симферополя в назначенный срок предложений по оптимизации работы общественного транспорта в крымской столице с 20.00 до 23.00.

«Будем рекомендовать городским чиновникам и депутатам добираться на работу только общественным транспортом. Запретим официально (перемещаться на служебных автомобилях — ред.), Владимир Андреевич (Константинов, глава ГС Крыма — ред.). Давайте Госсоветом примем хотя бы на два месяца (нормативно-правовой акт, который бы обязывал чиновников и депутатов ездить исключительно на общественном транспорте — ред.), чтобы прочувствовали. Жители отдаленных районов (Симферополя — ред.) шлют городским властям привет с пожеланиями ежедневно добираться на общественном транспорте на работу и обратно», — предложил Аксенов Константинову.

В свою очередь заместитель министра транспорта Крыма Александр Рыбак рассказал, что 23—25 января ведомство провело мониторинг работы маршрутных автобусов в крымской столице в период с 20.00 до 23.00. Он показал, по словам замминистра, что «перевозчики не выполняют своих обязательств перед муниципальным образованием Симферополь».

Рыбак отметил, что перевозчики попросили власти города внести в ранее заключенные договоры ряд новых требований, удовлетворение которых способствовало бы полноценной работе перевозчиков после 20.00.

«Хочу заметить, что договоры, согласно нашим рекомендациям, должны были быть заключены администрацией Симферополя до 28 декабря 2016 года. До настоящего времени этот вопрос не решен», — подчеркнул Рыбак и предложил провести вместе с представителями симферопольской власти и перевозчиками совещание для более детального изучения ситуации.

В то же время Аксенов упрекнул главу администрации Симферополя Геннадия Бахарева в том, что он до сих пор не провел совещания с перевозчиками при участии представителей Минтранса.

«Соберите у меня в кабинете (перевозчиков и представителей симферопольских властей — ред.) и посмотрите, через сколько вы выйдете с решением вопроса. Через час максимум», — заявил Аксенов, поручив Бахареву в четверг провести совещание, предварительно согласовав его формат с Минтрансом Крыма.

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