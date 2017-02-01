Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как оборудовать простую и удобную гардеробную?
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
"Надо ждать беды": вице-премьер РФ о зарплатах ряда россиян
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
В больнице брошенная пациентка шесть часов валялась на полу
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Femen объявили о распаде движения
8Испанские демоны пробуждают весну
17:48 (мск), источник: Sputnik.md

Иск Бэсеску против президента Додона передан в кишиневский суд

Обращение экс-президента Румынии Траяна Бэсеску в Высшую судебную палату (ВСП) Молдовы с иском против главы республики Игоря Додона передано в суд Кишинева.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В июне 2016 года четвертый президент Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый глава государства Игорь Додон подписал указ о лишении Бэсеску гражданства 3 января. Бывший румынский лидер обратился в ВСП с иском против Додона 26 января.

Читайте также
Додон: Соглашение об ассоциации стало причиной «провала» молдо-российских торговых отношений

«Пленум ВСП рассмотрел обращение Бэсеску, но не по существу. Судьи вернули исковое заявление в суд Кишинева», — сказал пресс-секретарь ВСП Валентин Ластавецкий.

В тексте постановления ВСП указано, что «возвращение искового заявления в суд не исключает возможности повторного обращения в инстанцию того же заявителя против того же ответчика и по тому же основанию в суд Кишинева».

Как ранее заявлял адвокат Бэсеску Андрей Бивол, сторона защиты считает, что решение о лишении экс-президента Румынии молдавского гражданства противоречит принципам и процедурам, предусмотренным местным законодательством и Европейской конвенцией о гражданстве.

Додон в свою очередь заявлял, что Бэсеску может повторно подать запрос на получение молдавского гражданства, если оно ему так нужно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Додон намерен заявить Столтенбергу, что НАТО не место в Молдове
Украинский транспортный самолет обстрелян над Черным морем
В ДТП в Новой Москве погибли девять человек
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Билеты на поезда дальнего следования подорожают
В свет вышли стихи Лаврова про обезьяну и петуха
Что изменится в жизни россиян в феврале
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь