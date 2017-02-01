Иск Бэсеску против президента Додона передан в кишиневский суд

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В июне 2016 года четвертый президент Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый глава государства Игорь Додон подписал указ о лишении Бэсеску гражданства 3 января. Бывший румынский лидер обратился в ВСП с иском против Додона 26 января.

«Пленум ВСП рассмотрел обращение Бэсеску, но не по существу. Судьи вернули исковое заявление в суд Кишинева», — сказал пресс-секретарь ВСП Валентин Ластавецкий.

В тексте постановления ВСП указано, что «возвращение искового заявления в суд не исключает возможности повторного обращения в инстанцию того же заявителя против того же ответчика и по тому же основанию в суд Кишинева».

Как ранее заявлял адвокат Бэсеску Андрей Бивол, сторона защиты считает, что решение о лишении экс-президента Румынии молдавского гражданства противоречит принципам и процедурам, предусмотренным местным законодательством и Европейской конвенцией о гражданстве.

Додон в свою очередь заявлял, что Бэсеску может повторно подать запрос на получение молдавского гражданства, если оно ему так нужно.