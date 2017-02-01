Сергей Левченко: «Стандартные схемы по очистке сточных вод для Байкала не подходят». Новые способы будут обсуждать на экофоруме в Иркутске
Классические схемы для очистки сточных вод на Байкале не подходят.
Классические схемы для очистки сточных вод на Байкале не подходят.
Новые способы будут искать на Международном экологическом форуме. Он пройдёт в сентябре в Иркутске. Иностранные специалисты в области очистки воды уже приглашены. Как сегодня заявил губернатор региона Сергей Левченко, участие в мероприятии подтвердил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Также обсудят вопросы массового туризма на Священном море.
— Япония, Израиль, Франция и многие другие страны, которые являются лидерами с точки зрения очистки. Дел в том, что стандартные, классические схемы по очистке сточных вод для Байкала не подходят, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.