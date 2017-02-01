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17:56 (мск), источник: Вести Иркутск

Сергей Левченко: «Стандартные схемы по очистке сточных вод для Байкала не подходят». Новые способы будут обсуждать на экофоруме в Иркутске

Классические схемы для очистки сточных вод на Байкале не подходят.

Новые способы будут искать на Международном экологическом форуме. Он пройдёт в сентябре в Иркутске. Иностранные специалисты в области очистки воды уже приглашены. Как сегодня заявил губернатор региона Сергей Левченко, участие в мероприятии подтвердил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Также обсудят вопросы массового туризма на Священном море.

— Япония, Израиль, Франция и многие другие страны, которые являются лидерами с точки зрения очистки. Дел в том, что стандартные, классические схемы по очистке сточных вод для Байкала не подходят, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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