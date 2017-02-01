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21:39 (мск), источник: Интерфакс

Хиллари Клинтон напишет книгу о своем поражении на выборах

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Экс-госсекретарь США, бывший кандидат в президента США Хиллари Клинтон напишет книгу, в которой, в том числе расскажет о событиях предвыборной кампании и своего поражения.

Источник: Reuters

Как сообщает Associated Press со ссылкой на издательство Simon & Schuster.

В настоящее время Клинтон уже работает над сборником эссе, в которых речь пойдет о предвыборной гонке 2016 года.

Как будет называться книга, пока не известно, однако уже решено, что она выйдет осенью 2017 года.

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Кроме того, в ближайшее время будет переиздана ее книга об отношении к детям «Нужна целая деревня» (It Takes a Village), которая была опубликована еще в 1990-е, когда президентом США был Билл Клинтон.

А также кандидат от демократов возобновит сотрудничество с агентством Harry Walker, которое организовывало ее высокооплачиваемые лекции.

6 января на совместном заседании Конгресса и Палаты представителей США кандидатуры Дональда Трампа и Майкла Пенса официально утверждены в должностях избранных президента и вице-президента США.

Согласно итогам голосования выборщиков, Трамп набрал 304 голоса при необходимых 270.

Комментарии
9
Ксарт
Трамп сейчас политик самого высокого уровня, и подобных книжек написал уже кучу. Хоть одну прочитал?
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Ксарт
Облажалась, спонсоры все ушли, теперь придется книжками торговать что бы на хлеб заработать.
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Иван Петров
Скоро у аб появится ещё одна настольная книжица.
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