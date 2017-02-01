Хиллари Клинтон напишет книгу о своем поражении на выборах

Как сообщает Associated Press со ссылкой на издательство Simon & Schuster.

В настоящее время Клинтон уже работает над сборником эссе, в которых речь пойдет о предвыборной гонке 2016 года.

Как будет называться книга, пока не известно, однако уже решено, что она выйдет осенью 2017 года.

Кроме того, в ближайшее время будет переиздана ее книга об отношении к детям «Нужна целая деревня» (It Takes a Village), которая была опубликована еще в 1990-е, когда президентом США был Билл Клинтон.

А также кандидат от демократов возобновит сотрудничество с агентством Harry Walker, которое организовывало ее высокооплачиваемые лекции.

6 января на совместном заседании Конгресса и Палаты представителей США кандидатуры Дональда Трампа и Майкла Пенса официально утверждены в должностях избранных президента и вице-президента США.

Согласно итогам голосования выборщиков, Трамп набрал 304 голоса при необходимых 270.