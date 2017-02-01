Аксенов заверил, что Крыму не грозит дефицит газа из-за похолоданий

Ранее генеральный директор предприятия «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщил, что продолжительная морозная погода, которая установилась на крымском полуострове с декабря, привела к резкому снижению давления в газотранспортной системе Ялты.

«Мы уже договорились, что если растет потребление, объективно надо понимать причины. Если оно обосновано, то надо увеличить запасы, пропускную способность и с учетом материковой трубы, если возросло потребление, этот дефицит компенсировать и ликвидировать, другого варианта нет», — сказал Аксенов во время совещания с главами муниципалитетов.

По его словам, на сегодня никаких проблем с балансом газа нет.

«Может быть, в самую холодную погоду, и то — небольшие напряжения, на промышленных предприятиях могли случаться, не более того», — подчеркнул глава Республики.