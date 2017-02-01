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18:44 (мск), источник: Крым Press

Структуры власти Крыма ожидают «большие чистки»

Глава Госсовета Владимир Константинов на заседании Президиума парламента РК заявил, что структуры власти Крыма ожидают «большие чистки». В частности, недовольство Константинова вызвали главы администраций муниципалитетов РК и коллеги-депутаты.

Кого из чиновников уволят, а кого оставят, станет ясно к весне. Но «под меч» могут попасть многие. Председатель Госсовета скуп на похвалы. По его мнению, на своем месте только главы 4 муниципалитетов. Главы Первомайского, Раздольненского, Черноморского районов и Красноперекопска в полной мере соответствуют требованиям. Там сформированы команды, которые могут работать. Там тоже есть проблемы, но там адекватная власть, — отметил спикер парламента.

А вот «некомпетентных» депутатов так просто не уволишь. Мы в этом квартале завершим работу по 20% депутатского корпуса, кто отказывается участвовать в активной общественности жизни: непонятно, зачем они вообще шли в депутаты, если не хотят этим заниматься, — сказал В. Константинов.

Речь идет о депутатах всех уровней. И здесь рецепт прост: не справляешься с обязанностями, не оправдал доверия избирателей — на выборы 2019 года — не пойдешь.

Кроме того, Константинов пообещал провести ротацию некоторых председателей муниципальных советов с целью повышения эффективности работы.

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