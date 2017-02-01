Полторак: Ан-26 обстреляли с захваченных Россией буровых вышек
Транспортный самолет
Транспортный самолет
КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Транспортный самолет
По его словам, воздушное судно подверглось обстрелу в районе Одесского газового месторождения.
«В Черном море обстрелян транспортный самолет Вооруженных сил Украины. 1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения c ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет
Полторак сообщил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции РФ в активном режиме, «которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны».
«По возвращении летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3 см пулевое отверстие — последствия обстрела самолета из стрелкового оружия», — добавил глава Минобороны.
Ранее об обстреле самолета сообщил