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10:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежское облправительство подписало соглашение с профсоюзами и работодателями

Документ закрепил права и обязанности предприятий и сотрудников.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подписал трехстороннее соглашение с объединениями профсоюзов и работодателей в среду, 1 февраля. В соглашении закрепили обязательства региональной власти и работодателей, касающиеся выплаты зарплат, льгот, подготовки и переподготовки кадров, защиты трудовых прав. Документ будет действовать с 2017 по 2019 год.

От профсоюзов документ подписал председатель областного объединения организаций профсоюзов Евгений Проняев. Работодателей региона представили гендиректор Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области Виктор Попов и председатель объединения работодателей Воронежской области «Агропромсоюз» Александр Болдырев.

— Острую дискуссию при подготовке проекта соглашения вызвали поправки, касающиеся роста заработной платы в реальном секторе экономики. С трудом, но все-таки удалось найти компромисс по сохранению зарплаты не ниже уровня инфляции, — рассказал Евгений Проняев.

Проект согласовали в январе 2017 года. Для разработки соглашения создавали специальную комиссию.

Областное трехстороннее соглашение между правительством региона, объединениями профсоюзов и работодателей заключается раз в три года. Документ регулирует социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения в Воронежской области. Впервые соглашение подписали в 1992 году.

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