Воронежское облправительство подписало соглашение с профсоюзами и работодателями
Документ закрепил права и обязанности предприятий и сотрудников.
Документ закрепил права и обязанности предприятий и сотрудников.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подписал трехстороннее соглашение с объединениями профсоюзов и работодателей в среду, 1 февраля. В соглашении закрепили обязательства региональной власти и работодателей, касающиеся выплаты зарплат, льгот, подготовки и переподготовки кадров, защиты трудовых прав. Документ будет действовать с 2017 по 2019 год.
От профсоюзов документ подписал председатель областного объединения организаций профсоюзов Евгений Проняев. Работодателей региона представили гендиректор Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области Виктор Попов и председатель объединения работодателей Воронежской области «Агропромсоюз» Александр Болдырев.
— Острую дискуссию при подготовке проекта соглашения вызвали поправки, касающиеся роста заработной платы в реальном секторе экономики. С трудом, но
Проект согласовали в январе 2017 года. Для разработки соглашения создавали специальную комиссию.
Областное трехстороннее соглашение между правительством региона, объединениями профсоюзов и работодателей заключается раз в три года. Документ регулирует