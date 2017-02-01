В ЧФ опровергли утверждения Киева об обстреле самолета Ан-26

Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко ранее сообщил, что министр обороны Украины Степан Полторак доложил Петру Порошенко об обстреле украинского транспортного самолета в среду во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения. Минобороны Украины заявило, что украинский транспортный самолет ВМС Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия якобы с буровых вышек РФ в Черном море. В свою очередь, в «Черноморнефтегаз» заявили, что в компании не владеют информацией по заявлению Киева об обстреле украинского самолета, который якобы проводился с принадлежащих ей буровых вышек.
Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 — абсолютная ложь. Сегодня утром в период 11.30 — 12.00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой № 53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки “Таврида” и “Крым-1” в Черном море
«Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из “сигнального” пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть», — подчеркнули в ЧФ РФ.