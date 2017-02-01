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19:23 (мск), источник: РИА Новости

В ЧФ опровергли утверждения Киева об обстреле самолета Ан-26

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В штабе российского Черноморского Флота категорически опровергли сообщения украинского руководства о якобы обстреле 1 февраля украинского самолета Ан-26, заявил представитель штаба ЧФ РФ.

Источник: РИА Новости
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Киев заявил об обстреле в Черном море украинского транспортного самолета

Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко ранее сообщил, что министр обороны Украины Степан Полторак доложил Петру Порошенко об обстреле украинского транспортного самолета в среду во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения. Минобороны Украины заявило, что украинский транспортный самолет ВМС Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия якобы с буровых вышек РФ в Черном море. В свою очередь, в «Черноморнефтегаз» заявили, что в компании не владеют информацией по заявлению Киева об обстреле украинского самолета, который якобы проводился с принадлежащих ей буровых вышек.

Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 — абсолютная ложь. Сегодня утром в период 11.30 — 12.00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой № 53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки “Таврида” и “Крым-1” в Черном море

«Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из “сигнального” пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть», — подчеркнули в ЧФ РФ.

Комментарии
6
Ваня Пупкин
Ждите,сейчас главные политологи ,АБ,Заугольников,Самыйрукий, и юрист Эльшатка,все по полкам пакладут.
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Михаил
Сейчас каклы чего только не будут говорить, вытворять, провоцировать и лгать, лгать, лгать. Им деваться некуда. Проигрывают по всем фронтам своей лжи и преступлениям.
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Марк К*****
Дырку сделали в физюлаже и теперь кричат на весь мир, смотрите!!!! Утырки, так и ждут, что бы ниши сбили, а пилота сделать размерной картой в этом.
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