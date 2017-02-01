В ЧФ опровергли утверждения Киева об обстреле самолета Ан-26

Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко ранее сообщил, что министр обороны Украины Степан Полторак доложил Петру Порошенко об обстреле украинского транспортного самолета в среду во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения. Минобороны Украины заявило, что украинский транспортный самолет ВМС Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия якобы с буровых вышек РФ в Черном море. В свою очередь, в «Черноморнефтегаз» заявили, что в компании не владеют информацией по заявлению Киева об обстреле украинского самолета, который якобы проводился с принадлежащих ей буровых вышек.