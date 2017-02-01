Стороны конфликта в Донбассе обменялись списками пленных — Сайдик

«В гуманитарной сфере важным положительным элементом, на наш взгляд, является обмен поименными списками лиц, удерживаемых в связи с конфликтом (в Донбассе — ред.) со стороны правительства Украины и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)», — сказал Сайдик журналистам.

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе обменялись поименными списками пленных, что является положительным моментом в гуманитарной сфере, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, в настоящее время эти списки утверждаются сторонами.

Сайдик также сообщил, что «шла речь и о некоторых удерживаемых лицах, которые хотели бы после освобождения остаться на территории подконтрольной правительству Украины».

«Это значит, что надо найти механизм, который формально смог бы обеспечить это намерение посредством участия третьей институции. Она должна быть уполномочена способствовать возвращению личных документов удерживаемых лиц», — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы Дарья Олифер также заявила, что гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению пленных в Донбассе.

«В гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению незаконно удерживаемых лиц», — написала Олифер на своей странице в Facebook.