На границе с Беларусью Россия вводит режим пограничной зоны
Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.
Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.
Соответствующие приказы опубликованы на официальном
Так, в частности, региональным пограничным управлениям предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону».
Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствовала, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией. Приказ Бортникова вступает в силу с 7 февраля 2017 года, пишут Naviny.by.
Как отмечается, данное решение главы российской спецслужбы направлено на «создание необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации на