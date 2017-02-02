На границе с Беларусью Россия вводит режим пограничной зоны

Соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и в «Российской газете».

Так, в частности, региональным пограничным управлениям предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону».

Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствовала, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией. Приказ Бортникова вступает в силу с 7 февраля 2017 года, пишут Naviny.by.