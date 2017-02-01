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20:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией

Директор ФСБ России Александр Бортников отдал распоряжение установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией. Соответствующие документы размещены на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В распоряжении говорится, что пограничная зона устанавливается «для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ». Региональные управления в указанных областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

Ранее был обнародован указ о безвизовом режиме с Белоруссией для 80 стран, подписанный президентом страны Александром Лукашенко. Согласно документу, граждане ряда государств смогут въезжать без виз в страну с 12 февраля. Новые правила въезда не будут распространяться на прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России. Кроме того, безвизовый режим не коснется собирающихся вылететь из Минска в российские аэропорты и посещающих Белоруссию с официальными визитами.

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