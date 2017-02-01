Осужденного за халатность главу депимущества Поморгайло все же отправили в отставку

Как следует из документа, подписанного 31 января, чиновника уволили по собственному желанию. Также ему положена компенсация за 55 дней неиспользованного отпуска.

Заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Омска Валерий Поморгайло официально освобожден от должности 1 февраля. Это подтверждается соответствующим распоряжением за подписью мэра Вячеслава Двораковского, скан которого опубликовал «БК55» .

Двораковский жалеет, что вовремя не провел кадровые зачистки в депимущества

Напомним, 30 ноября 2016 года Валерия Поморгайло признали виновным в продаже земли на Левобережье бизнесмену Виталию Шабсину в 23 раза ниже реальной стоимости.

Обвинение было квалифицировано как халатность, коррупционной составляющей в сделке не увидели (хотя изначально дело заводилось по факту превышения должностных полномочий).

Чиновника приговорили к исправительным работам сроком на полгода с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Однако от наказания Поморгайло тут же был освобожден — в связи с истечением срока давности.

При этом чиновник продолжал работать в мэрии, хотя и был снят с поста директора депимущества, став официально исполняющим обязанности.

В прокуратуре ранее поясняли, что запрета на работу в администрации для Поморгайло не было, поскольку эпизод не был связан с коррупцией.