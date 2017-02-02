Японская делегация объяснила выбор Воронежа для развития городской инфраструктуры

Глава администрации Воронежа Александр Гусев встретился с делегацией Японии, которую возглавил замминистра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Хирофуми Ханаока, в среду, 1 февраля. На переговорах по вопросам городской среды господин Ханаока объяснил, почему для улучшения инфраструктуры из четырех городов-миллионников выбрали Воронеж и Владивосток.

По словам замминистра строительства Японии, в Воронеже существует железнодорожная сеть, которую планируется развивать. Кроме того, партнеры намерены использовать реновации территорий в жилищном строительстве.

— Выбор Владивостока — отчасти политический, поскольку там ежегодно в сентябре для обсуждения вопросов сотрудничества будут встречаться Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Або. А Воронеж выбран именно за содержательность модели, — рассказал Хирофуми Ханаока.

Господин Ханаока также отметил, что планируется уделять внимание борьбе с загрязнением окружающей среды.

— В России невысокая плата за пользование ресурсами — электроэнергией, газом. Поэтому люди потребляют излишки, хотя, если смотреть на это с экономической точки зрения — эти излишки можно экспортировать: и доход, и для экологии хорошо. Нужно пытаться стимулировать эффективное и повторное использование ресурсов, обладающих большой ценностью. Кстати, мое первое впечатление — в Воронеже достаточно «вкусный» воздух, — добавил замминистра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Мэр Александр Гусев назвал тему борьбы с загрязнением окружающей среды актуальной.

— 2017 год в России объявлен Годом экологии и, конечно, мы будем искать точки соприкосновения по проблемам, которые волнуют не только воронежцев, но и все мировое сообщество, — подытожил глава горадминистрации.

Контекст

О том, что в Воронеже планируется воплотить японский проект формирования комфортной городской среды и комплексной модернизации ЖКХ, стало известно в середине сентября 2016 года. Воронеж выбрали в качестве пилотной площадки участники российско-японской рабочей группы под председательством замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

В Москве японский проект развития городской среды Воронежа согласовали в ноябре 2016 года. Японские специалисты помогут решить транспортные проблемы Воронежа и городской агломерации, а также проблему износа сетей водопровода и канализации в областном центре.