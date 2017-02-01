Российское посольство объяснило отказ во въезде норвежским депутатам
Двум норвежским депутатам, которые не попали на межпарламентское мероприятие в Москву
Двум норвежским депутатам, которые не попали на межпарламентское мероприятие в Москву
Парламентарии включены в соответствующие перечни, уточнили в дипмиссии. Там также выразили сожаление из-за переноса визита делегации норвежских депутатов в Москву.
В связи с отказом во въезде парламентарии отменили поездку в российскую столицу. В ходе визита глава комитета по вопросам внешней политики и обороны норвежского Стортинга Анникен Хюитфельд должен был встретиться с председателем международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым. Переговоры планировались на
В августе 2015-го правительство Норвегии ограничило доступ на Шпицберген фигурантам санкционных списков Совета Безопасности ООН и лицам, находящимся под международными ограничениями.
Это стало реакцией на посещение архипелага в апреле того же года российским