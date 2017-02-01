Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Снегопад опасен для сердца
«Авдеевка на грани гибели»: бои близ Донецка не утихают
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Сексуальный танец закончился для девушки больницей (видео)
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Песков: мы знаем, кто является инициатором атаки на Авдеевку
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
21:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Российское посольство объяснило отказ во въезде норвежским депутатам

Двум норвежским депутатам, которые не попали на межпарламентское мероприятие в Москву из-за невыдачи виз, отказано во въезде в качестве ответной меры на присоединение Норвегии к санкциям Евросоюза и дискриминационный порядок допуска российских граждан на Шпицберген. Об этом сообщили в посольстве России в Осло, сообщает РИА Новости.

Парламентарии включены в соответствующие перечни, уточнили в дипмиссии. Там также выразили сожаление из-за переноса визита делегации норвежских депутатов в Москву.

В связи с отказом во въезде парламентарии отменили поездку в российскую столицу. В ходе визита глава комитета по вопросам внешней политики и обороны норвежского Стортинга Анникен Хюитфельд должен был встретиться с председателем международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым. Переговоры планировались на 2—3 февраля и должны были стать первыми на подобном уровне за последние три года.

Читайте также
Россия требует доступа на Шпицберген
В августе 2015-го правительство Норвегии ограничило доступ на Шпицберген фигурантам санкционных списков Совета Безопасности ООН и лицам, находящимся под международными ограничениями.

Это стало реакцией на посещение архипелага в апреле того же года российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, которому в марте 2014-го был запрещен въезд в Евросоюз. Норвегия, не являясь членом ЕС, последовательно присоединялась ко всем пакетам европейских санкций против Москвы и распространила ограничения в том числе на Рогозина.

Комментарии
1
Игорь Рогов
Вообще надо норвегов давно на место поставить, забрать взад что отдал Медведев, и вообще норвеги пособники нацистов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самый дорогой дом в России. Фото
В ЧФ опровергли утверждения Киева об обстреле самолета Ан-26
В РЖД предложили запретить курение электронных сигарет в поездах
Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией
В свет вышли стихи Лаврова про обезьяну и петуха
Истребители ВВС США на учениях ошибочно открыли огонь по военным
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Сбербанк облегчил сделки на первичном рынке жилья
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь