Российское посольство объяснило отказ во въезде норвежским депутатам

Парламентарии включены в соответствующие перечни, уточнили в дипмиссии. Там также выразили сожаление из-за переноса визита делегации норвежских депутатов в Москву.

В связи с отказом во въезде парламентарии отменили поездку в российскую столицу. В ходе визита глава комитета по вопросам внешней политики и обороны норвежского Стортинга Анникен Хюитфельд должен был встретиться с председателем международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым. Переговоры планировались на 2—3 февраля и должны были стать первыми на подобном уровне за последние три года.