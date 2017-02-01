«Золотые парашюты» для омских чиновников проверят в Генпрокуратуре
Активисты ОНФ посчитали, что документ в принятой формулировке устанавливает непрозрачные правила.
Активисты ОНФ посчитали, что документ в принятой формулировке устанавливает непрозрачные правила.
Представители Общероссийского народного фронта обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить обоснованность решения омского Горсовета о возвращении так называемых «золотых парашютов» — доплат к пенсиям бывших чиновников и депутатов.
Сомнения вызвал документ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», принятый депутатами Горсовета, который вводит для
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По мнению ОНФ, в такой формулировке документ противоречит федеральному законодательству.
— Характеристика «ранее замещавшим должности» слишком неконкретна, под нее попадают не только сотрудники, достигшие пенсионного возраста в период замещения соответствующей должности, но и все бывшие чиновники,
Главная новость по теме Прокуратура Омска пыталась запретить «золотые парашюты» в 36 миллионов для чиновников мэрии.
Напомним, с осени прошлого года в омском Горсовете продолжаются баталии по поводу принятия этого документа. Ранее региональная прокуратура пыталась запретить «золотые парашюты», однако чиновники мэрии продолжили активную борьбу за свои будущие пенсии. В итоге депутаты все же проголосовали за доплаты, но с некоторыми поправками.