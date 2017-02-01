«Золотые парашюты» для омских чиновников проверят в Генпрокуратуре

Представители Общероссийского народного фронта обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить обоснованность решения омского Горсовета о возвращении так называемых «золотых парашютов» — доплат к пенсиям бывших чиновников и депутатов.

Сомнения вызвал документ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», принятый депутатами Горсовета, который вводит для госслужащих-пенсионеров ежемесячные выплаты от 10 до 30 тысяч рублей — в зависимости от занимаемой ранее должности. На поддержку могут рассчитывать омичи, которые не менее года работали в местных органах власти или в органах самоуправления.

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По мнению ОНФ, в такой формулировке документ противоречит федеральному законодательству.

— Характеристика «ранее замещавшим должности» слишком неконкретна, под нее попадают не только сотрудники, достигшие пенсионного возраста в период замещения соответствующей должности, но и все бывшие чиновники, когда-либо замещавшие указанные должности, — отмечают в пресс-службе организации.

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Напомним, с осени прошлого года в омском Горсовете продолжаются баталии по поводу принятия этого документа. Ранее региональная прокуратура пыталась запретить «золотые парашюты», однако чиновники мэрии продолжили активную борьбу за свои будущие пенсии. В итоге депутаты все же проголосовали за доплаты, но с некоторыми поправками.