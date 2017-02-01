ЕС продлил чрезвычайные меры пограничного контроля в Шенгене
Евросоюз продлил чрезвычайные меры пограничного контроля в Шенгене
Евросоюз продлил чрезвычайные меры пограничного контроля в Шенгене
Послы Европейского Союза утвердили решение продлить чрезвычайные меры пограничного контроля внутри Шенгенской зоны еще на три месяца, до середины мая. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Германия, Австрия, Швеция, Дания и Норвегия ввела чрезвычайные меры пограничного контроля в сентября 2015 года
В то же время, Еврокомиссия не хочет после мая продолжать внутренний пограничный контроль, но Германия настаивает, чтобы эти меры сохранялись и в дальнейшем.