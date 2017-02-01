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22:03 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ЕС продлил чрезвычайные меры пограничного контроля в Шенгене

Евросоюз продлил чрезвычайные меры пограничного контроля в Шенгене из-за наплыва мигрантов.

Источник: Telegraf.com.ua

Послы Европейского Союза утвердили решение продлить чрезвычайные меры пограничного контроля внутри Шенгенской зоны еще на три месяца, до середины мая. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Германия, Австрия, Швеция, Дания и Норвегия ввела чрезвычайные меры пограничного контроля в сентября 2015 года из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока и Африки. На прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС разрешить этим пяти странам сохранить временный контроль на границах в Шенгене в течение еще трех месяцев.

В то же время, Еврокомиссия не хочет после мая продолжать внутренний пограничный контроль, но Германия настаивает, чтобы эти меры сохранялись и в дальнейшем.

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