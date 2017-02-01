Хуг: Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться

Ситуация в районе Авдеевки в Донбассе может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться достигнутых ранее договоренностей. Об этом во время брифинга заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Ситуация может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали. Но сегодня после обеда стороны доказали, что они могут остановить огонь, если они того хотят. Я не хочу спекулировать, ситуация непредсказуема и нестабильна пока. И это цена того, что “ДНР” и ВСУ не справились с отводом тяжелого вооружения, а также по той причине, что огневые точки находятся очень близко. Это две основные причины текущей нестабильности поэтому мы призываем стороны чтобы они прежде всего отвели вооружение, которое необходимо отвести и было увеличенное расстояние от позиций», — сказал Хуг.