Хуг: Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться
В ОБСЕ призвали обе стороны провести отвод вооружений.
В ОБСЕ призвали обе стороны провести отвод вооружений.
Ситуация в районе Авдеевки в Донбассе может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться достигнутых ранее договоренностей. Об этом во время брифинга заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
«Ситуация может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали. Но сегодня после обеда стороны доказали, что они могут остановить огонь, если они того хотят. Я не хочу спекулировать, ситуация непредсказуема и нестабильна пока. И это цена того, что “ДНР” и ВСУ не справились с отводом тяжелого вооружения, а также по той причине, что огневые точки находятся очень близко. Это две основные причины текущей нестабильности поэтому мы призываем стороны чтобы они прежде всего отвели вооружение, которое необходимо отвести и было увеличенное расстояние от позиций», — сказал Хуг.
«Начиная с утра воскресенья мы фиксируем растущее напряжение на этом участке. Мы фиксировали в своих отчетах, что количество нарушений из тяжелого вооружения достигало тысячи», — отметил он.
Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации
Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет «Грады», артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00