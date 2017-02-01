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22:51 (мск), источник: 112.ua

Хуг: Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться

В ОБСЕ призвали обе стороны провести отвод вооружений.

Источник: 112.ua

Ситуация в районе Авдеевки в Донбассе может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться достигнутых ранее договоренностей. Об этом во время брифинга заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Ситуация может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали. Но сегодня после обеда стороны доказали, что они могут остановить огонь, если они того хотят. Я не хочу спекулировать, ситуация непредсказуема и нестабильна пока. И это цена того, что “ДНР” и ВСУ не справились с отводом тяжелого вооружения, а также по той причине, что огневые точки находятся очень близко. Это две основные причины текущей нестабильности поэтому мы призываем стороны чтобы они прежде всего отвели вооружение, которое необходимо отвести и было увеличенное расстояние от позиций», — сказал Хуг.

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«Начиная с утра воскресенья мы фиксируем растущее напряжение на этом участке. Мы фиксировали в своих отчетах, что количество нарушений из тяжелого вооружения достигало тысячи», — отметил он.

Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет «Грады», артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО. Днем в МОУ заявили, что Авдеевка и Красногоровка — две самые горячие точки АТО.

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