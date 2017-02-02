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10:29 (мск), источник: Новый Калининград

Гарри Гольдман не захотел раскрывать имена собственников Дома Советов

Врио вице-премьер правительства Калининградской области Гарри Гольдман отказался раскрывать имена собственников Дома Советов.

Источник: Новый Калининград

«Я не буду раскрывать имена ни первого, ни второго, ни третьего собственников, хотя бы по чисто человеческой позиции, потому что люди, может быть, не хотят огласки. Захотят — сами обнародуются», — заявил он в среду в эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград».

По его словам, у правительства нет полномочий, чтобы указывать собственникам, что делать с Домом Советов.

«Дом Советов — это частное строение. Оно принадлежит частным людям и частным организациям, которые хотят инвестировать в свою собственность, хотят ее привести в нормальный функциональный вид. Какое мы имеем право кому-то запрещать пользоваться и эксплуатировать по назначению свою собственность? Я думаю, что никому бы не понравилось, если бы это пытались сделать с его собственностью. Эти люди известны, они приходили на встречу, мы провели с ними порядка пяти встреч и плотных переговоров на тему, как они собираются эксплуатировать Дом Советов, собираются ли они его сносить, реанимировать и так далее. У них есть интересы, финансовые возможности на то, чтобы реанимировать Дом Советов», — сообщил Гольдман.

Напомним, что в конце января глава региона Антон Алиханов заявил о том, что правительство области решило передать свою долю Дома советов (15%) в частные руки.

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