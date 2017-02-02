Гарри Гольдман не захотел раскрывать имена собственников Дома Советов

«Я не буду раскрывать имена ни первого, ни второго, ни третьего собственников, хотя бы по чисто человеческой позиции, потому что люди, может быть, не хотят огласки. Захотят — сами обнародуются», — заявил он в среду в эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград».

По его словам, у правительства нет полномочий, чтобы указывать собственникам, что делать с Домом Советов.

«Дом Советов — это частное строение. Оно принадлежит частным людям и частным организациям, которые хотят инвестировать в свою собственность, хотят ее привести в нормальный функциональный вид. Какое мы имеем право кому-то запрещать пользоваться и эксплуатировать по назначению свою собственность? Я думаю, что никому бы не понравилось, если бы это пытались сделать с его собственностью. Эти люди известны, они приходили на встречу, мы провели с ними порядка пяти встреч и плотных переговоров на тему, как они собираются эксплуатировать Дом Советов, собираются ли они его сносить, реанимировать и так далее. У них есть интересы, финансовые возможности на то, чтобы реанимировать Дом Советов», — сообщил Гольдман.

Напомним, что в конце января глава региона Антон Алиханов заявил о том, что правительство области решило передать свою долю Дома советов (15%) в частные руки.