В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты

Источник: AP 2016

БУХАРЕСТ, 1 февраля. /ТАСС/. Протесты, связанные с решением правительства амнистировать осужденных по обвинению в коррупции, возобновились вечером в Румынии. Около 50 тысяч демонстрантов собрались на площади у здания правительства в Бухаресте, они скандируют «Мафия в правительстве», «Отставка!», «Воры!» и другие антиправительственные лозунги.

Демонстрация носит мирный характер, полиция окружила здание плотным кордоном, движение транспорта в этом районе перекрыто. Протесты также проходят и в Сибиу, Тимишоаре, Клуже, Галаце, Яссах и других городах страны.

Участники протестов, которые начались 22 января, опасаются, что после принятия правительством изменений в Уголовный кодекс и постановления об амнистии заключенных, на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники.

Со своей стороны, премьер-министр Сорин Гриндяну объясняет это решение необходимостью освободить переполненные тюрьмы. Он пояснил, что под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие малолетних детей, а также те, чьи сроки заключения не превышают пяти лет, за исключением уголовников и насильников. Против инициативы правительства выступил президент страны Клаус Йоханнис, который присоединился к протестам. Оппозиционная Национал-либеральная партия (НЛП), которая поддерживает главу государства, выступила с инициативой о вотуме недоверия кабинету.

Как сообщает румынское агентство Mediafax, продолжить борьбу с коррупцией правительство призвали «партнеры» — Германия, США, Франция, Канада, Голландия и Бельгия, послы которых запросили встречу с премьером.

Стало известно, что генеральный секретарь правительства Даниел Шандру подал в отставку после того, как кабинет, несмотря на массовые протесты, принял решение об амнистии. Он обвинил премьера в том, что тот «превратил общественную службу в службу личным интересам политиков с уголовными проблемами».