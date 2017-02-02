Губернатор Алексей Гордеев: «Сразу видно, что у нас бесхозяйственность в области»

«Сразу видно, что у нас бесхозяйственность в области, по состоянию лесов видно, что порядка нет», — отметил губернатор Алексей Гордеев.

Глава заявил о необходимости предложений, как системно подойти к этой проблеме.

«Летом это связано с вопросами пожарной безопасности и вообще со здоровьем и состоянием лесов, — продолжил Алексей Гордеев. — Мы готовы провести конкурс и выделить деньги».

Как оказалось, это будет дополнением к программе благоустройства. А все потом, что, как считает губернатор, «терпеть это уже тяжело».